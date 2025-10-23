スシローが展開する、地元の「うまい！」を全国へ伝える、スシロー“ジモメシ”プロジェクトの第4弾メニューが登場！岩手県盛岡市のご当地グルメとコラボをした「キムチ納豆ラーメン」が期間限定で発売されます☆ スシロー“ジモメシ”プロジェクト「キムチ納豆ラーメン」 価格：460円(税込)〜販売期間：2025年10月29日（水）〜販売予定総数24万食が完売次第終了販売店舗：全国のスシロー店舗※お持ち帰り専門店「