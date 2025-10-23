俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二が、23日発売のファッション雑誌『Ray』12月号特別版（DONUTS）表紙を務める。31日公開の映画『(LOVE SONG)』で初共演した2人が、交差して座ることでハートマークをつくり、こちらを見上げるキュートな表紙が仕上がった。【通常版表紙】ふんわりキュート！アンニュイな表情のなごみジャケットにヴィンテージシャツやアーガイルニットをあわせた秋冬ルックをまとった2人によるカバーボーイ