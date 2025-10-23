◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）がスーパーイーグルを決めた。インから出た佐久間は序盤2ホールはパーオンを逃しながらパーを拾う我慢の展開。12番パー5で第3打を2メートルにつけてバーディーを先行させ、1アンダーで迎えた15番パー5で会心の一打を披露した。ティーショット