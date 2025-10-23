「52議席」――この数字が示すのは、2024年衆院選において公明党票なしでは当選ラインを下回っていた自民党候補の議席数だ。【動画を見る】「自公連立解消」→「自維連立スタート」で自民党は選挙に勝てるのか？ プロフェッショナルが分析《公明党の穴＝52議席》26年間続いた自民・公明連立政権が電撃的に解消された中、選挙予測のプロフェッショナルであるJX通信社代表取締役の米重克洋氏が最新データを基に分析した実態である