通販サイトの運営などを行う会社の代表が約4200万円を脱税した疑いで刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは東京・港区の「株式会社INVEST」と御厨讓次代表（38）です。御厨代表は自社で運営する通販サイトの商品の売り上げを除外する手口で、3年間に約1億6800万円の所得を隠し、法人税など約4200万円を脱税した疑いがもたれています。不正に得た金はブランド品の購入に充てていたとみられています。御厨代表の代理