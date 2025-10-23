東京・青梅市の小学校で小学1年生の児童ら21人がハチに刺されました。全員、意識はあるということです。東京消防庁によりますと、午前9時30分ごろ、青梅市の今井小学校で「児童がハチに刺された」と119番通報がありました。小学1年生の児童など21人がハチに刺され、複数人が病院に搬送されました。全員意識はあるということです。