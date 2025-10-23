23日に放送された日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の中で、このほど発表された都道府県魅力度ランキングで埼玉県が初めて最下位になったことが特集された。コメンテーターでお笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄は、「最下位やから、この番組でも大々的に取り上げている。30位とかよりよっぽどいいような気がしますけど」とフォローした。また、2016年（平28）のリオデジャネイロ五輪女子レスリング48キロ級金メダリスト