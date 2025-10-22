とちぎテレビ 任期満了に伴い２０２６年４月に行われる栃木市の市長選挙に、栃木県議会議員の琴寄 昌男氏６４歳が出馬する考えを固めたことがわかりました。 栃木市長選挙を巡っては現職の大川 秀子市長が自身の後援会幹部に今期で退任する考えを伝えています。 琴寄氏は、とちぎテレビの取材に対し、「生まれ育った栃木市をより良くしたい。大川市政のよい部分は継続しつつ、少子化や市の財政など改革が必要な部分もある