細菌性のへんとう炎の疑いで入院していた、「ウマ娘プリティーダービー」のタマモクロス役などで知られる声優の大空直美が23日までにX（旧ツイッター）を更新。退院したことを報告した。大空は「入院での療養期間を終え、本日、無事に退院いたしました。関係者の皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。今週末のイベントから、お仕事に復帰させていただきます」と報告。「あたたかいお言