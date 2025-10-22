とちぎテレビ 北海道のホームページの問合せフォームから「ぶち殺すぞ知事」などと記載したメールを送信したとして、札幌中央警察署は２２日、脅迫の疑いで那須塩原市の男性地方公務員３７歳を書類送検しました。 送検の容疑は今年７月１９日、自宅でスマートフォンを使い「これ以上日本を売って破壊すんなら、ぶち殺すぞ売国奴知事」などと入力し、北海道の鈴木 直道知事を脅迫した疑いです