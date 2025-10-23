歌い手Ado（22）が23日、X（旧ツイッター）を更新。デビュー5周年を迎え、思いをつづった。Adoは「『うっせぇわ』でデビューしてから本日5周年を迎えました」と報告し、「5年なんて遠い未来だと思っていたのですが、あっという間に流れてしまいましたね。デビューの瞬間実家でジャンピングしていたのが昨日のことのようですが……6年目かー」と、しみじみ。「6年目も頑張ります」と意気込みをつづった。その後の投稿では、20年10月