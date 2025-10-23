霜降り明星の粗品（32）が、22日放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（水曜深夜1時59分）に出演。共演のブラックマヨネーズの吉田敬（52）がまとめかけた話に横やりを入れた。吉田と粗品が視聴者の悩みの相談に電話で対応する。この日は35歳の女性が一緒に役員をしているPTAのママ友数人が仕事をせず、裏でそれぞれの悪口を言い合っている状況を相談した。吉田が、夫人がPTAの役員をしている時に愚痴を聞くことで、夫婦の絆が強ま