犬に『オテ』を覚えさせる3つのメリット 1.ボディケアや健康管理に役立つ 愛犬との生活で『オテ』が実用的に役立つこともあります。 そもそも犬の足先には神経が多く通っていて敏感な部分のため、足を触られたり掴まれたりすることを嫌がる傾向があります。 しかし、散歩から帰ったときに足を拭いたり洗ったりすることは日常的におこなうと思いますし、爪切りや足裏のケアなどで足を掴むこともあると思います。 肉球に傷が