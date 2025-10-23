「太〜いJagabee たらこバター味」カルビーは、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee（じゃがビー）」から、太めのウェーブカットが特長の「太〜いJagabee たらこバター味」を、10月27日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗は11月17日から期間限定発売する（来年4月終売予定）。「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを