今年2月、10代の少女に車の中でみだらな行為をした疑いで、岡山市南区の男が逮捕されました。 不同意性交等の容疑で逮捕されたのは岡山市南区西市の会社員の男（26）です。警察によりますと、男は今年2月8日ごろ、男の車の中で、岡山県南部に住む10代の少女が16歳未満であることなどを知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれています。警察では8月に少女の親族からの相談を受け捜査していたもので、容疑を特定しきょう（23日