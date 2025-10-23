山形県内では、連日クマの目撃が止まりません。こうした中、衝撃的な数字が明らかになりました。県内の１０月に入ってのクマの目撃件数は、たった半月ほどで去年１年間の目撃件数を超えました。 県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月１９日時点で１６７３件にのぼり、去年１年間（３４８件）の４倍以上になっています。 また、今月の目撃件数は１９日までに３６１件となっていて、たった半月ほどで去年１年間