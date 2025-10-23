銀座コージーコーナーは、2025年10月24日から10月31日までの間、ハロウィン限定プチケーキアソート「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」(税込3,240円)を、全国の生ケーキ取扱店で販売する。※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。◆「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」税込3,240円10月31日のハロウィンに合わせ、「JOYJOYハロウィン」がテーマのプチケー