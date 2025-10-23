漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の公式サイトが23日までに更新され、お笑いコンビ「入間国際宣言」の3回戦進出を発表した。入間国際宣言の千葉ゴウ（39）は4月に脳梗塞を公表していた。千葉は4月、1月31日にサウナに入っていたところ脳梗塞を発症し、3月下旬まで約2カ月入院していたことを報告。さらに、失語症を患ったことを明かした。9月2日に約7カ月ぶりに復帰した。脳梗塞による失語症を乗り越えての2回戦突破。