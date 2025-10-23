きょう23日も多くの地点で今季最低の気温を観測するなど、ひんやりとした朝となりました。布団からすぐには出られなかった方も多いのではないでしょうか。また、富士山や青森県の岩木山、山形県の月山は初冠雪の発表がありました。季節の進みを実感します。きょうからあす24日にかけて、北海道や東北北部では寒気の影響で日本海側を中心に雲が広がり、所により雨が降るでしょう。北海道では雪の降る所もありそうです。ただ、その範