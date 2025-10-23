モデルでタレントの河北麻友子（３３）が２３日、自身のインスタグラムを更新し、第２子を出産したことを発表した。河北は赤ちゃんを抱いた写真を投稿し、「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。新しい命と対面し感謝の気持ちとこの上ない喜びでいっぱいになりました」と報告した。続けて「愛情豊かに、家族で支えあいながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成