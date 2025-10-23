専用スポーティ内外装×ローダウンサス採用！ホンダは2025年10月23日、コンパクトSUV「ヴェゼル（ヴェゼル）」の新グレード「e：HEV RS」を発表しました。同月24日に発売されます。ヴェゼルRSは、初代ヴェゼルにも設定されたスポーティグレードです。【画像】超カッコいい！ これがローダウンした「ヴェゼル RS」です！（30枚以上）2021年4月にフルモデルチェンジした現行ヴェゼル（2代目）にはこれまで設定されておらず、今