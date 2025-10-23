「アルバイト」と「パート」はよく見聞きする言葉ですが、両者の明確な違いは何なのでしょうか。 「学生はバイトで、主婦（主夫）はパート？」「法律上の違いはあるの？」 こうした疑問について、労働問題の研究を専門とする専修大学の兵頭教授にお話を伺いました。「パート」と「アルバイト」という言葉の成り立ちと、イメージが定着した理由を探ります。 話を聞いた人 専修大学教授／NPO法人