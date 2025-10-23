あなたは読めますか？突然ですが、「納戸」という漢字読めますか？家の間取り図などで目にする機会がありますが、普段あまり会話で使わない言葉かもしれません。この漢字が示す「部屋」は、具体的にどのようなスペースを指すのでしょうか？気になる正解は……「なんど」でした！「納戸（なんど）」とは、もともと「衣服や調度品などを納めておく部屋」という意味です。現代の不動産や建築においては、建築基準法上の「居室」の基準