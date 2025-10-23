人気インフルエンサーでタレント・なえなのが２３日までに自身のＳＮＳを更新した。自身のインスタグラムに「おじいちゃんに会いに行って、さわやか食べて、ふわふわするやつ乗って、わんこをたくさん走らせた日。」と記した。静岡県内にチェーン展開する「炭焼きレストランさわやか」のハンバーグを前にしたショットなどをアップした。なえなのはインスタグラムに「静岡うまれ！」と記載している。この投稿に「のんびりして