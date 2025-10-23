あなたは読めますか？突然ですが、「言質」という漢字読めますか？ビジネスシーンなどでも使われる言葉ですが、「げんしつ」などと読み間違えてしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「げんち」でした！「言質（げんち）」の意味は、「後々の証拠となる言葉や約束」のことです。漢字の「質（ち）」には「人質」や「抵当」といった意味があり、言葉を証拠として押さえる、というニュアンスを含んでいます。一般的