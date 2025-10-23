佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の23日の天気をお伝えします。「レモン彗星（すいせい）」 レモン彗星はことし1月に発見されたばかりの彗星で、今の時期は日本からも見ることができます。特に11月上旬にかけては、街明かりのないところであれば肉眼でも見られる可能性があります。前回、地球から見られたのは1300年前と推定されており、次に見られるチャンスは1100年後とされています。 では