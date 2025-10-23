「大学、社会人のナンバーワン投手でしょう」亜大・斉藤汰直の60mキャッチボールは強く、低く、まっすぐに伸びるセ・リーグのスカウトがこう言った。ドラフト会議前日の22日、巨人が1位指名を公表した鷺宮製作所の左腕・竹丸和幸（23）のことだ。崇徳（広島）、城西大時代は控え投手だったが、社会人の鷺宮製作所に入って先発を経験。2年目の今年は3月のスポニチ大会で好投して初優勝の原動力に。8月の都市対抗はエースとし