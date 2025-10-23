【書評】『蛍たちの祈り』／町田そのこ・著／東京創元社／1980円【評者】松尾潔（音楽プロデューサー・作家）町田そのこの新刊は作家の歩みを凝縮した連作短編集だ。本屋大賞を受賞し映画化もされた『52ヘルツのクジラたち』以前に発表した二つの短編を起点に、昨年から新たに三つ書き加えられて完成をみた。単なる旧作再録ではなく、長編を経て磨かれた語りが注ぎ込まれており、結果として一つの長編に匹敵する重層性を獲得して