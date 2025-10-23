日本代表の高橋藍（24）が23日、自身の公式Xを更新。一部報道について謝罪した。高橋を巡っては「週刊文春」が21日、交際関係について報道していた。高橋はストーリーズで「この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」と謝罪。「明日より開幕するSV.LEAGUE2025-26シーズンでのプレーに集中してまいります」とつづった。24日、2シーズン目を迎えるバレーボールSVリー