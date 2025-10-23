Number_iの神宮寺勇太が、ミキモト「LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ）」のスペシャルムービーに登場。モードからカジュアルまで異なる雰囲気で、ブランドの輝きを表現した。【動画】モード＆カジュアル！“輝き”が表現された神宮寺勇太スペシャルムービーが公開神宮寺は2024年より、同社とパートナーシップを結んでいる。ミキモトは11月1日、「LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ）」の新作ペンダントを発売する。幸運を射