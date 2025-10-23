与野党は２３日午前の衆院議院運営委員会理事会で、高市首相の就任後初の所信表明演説を２４日に行うことで合意した。衆院本会議での代表質問は１１月４、５日に行うことも確認した。参院本会議での代表質問は、１１月５、６日に行うことで、自民、立憲民主両党が大筋合意しており、２３日午後に正式決定する見通しだ。与野党はガソリン税の暫定税率の廃止時期を巡り、折り合えておらず、所信表明演説などの国会日程の決定が