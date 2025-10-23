2025Ç¯10·î22Æü(¿å)19»þ¡¢°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØRosem¡Ù¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬È¯Çä³«»Ï¡ªÂè°ìÃÆ¤¬¤ï¤º¤«6»þ´Ö¤Ç´°Çä¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡É¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½©¤é¤·¤¤¥·¥¢ー¥°¥ìー¤È¥·¥¢ー¥Ö¥ëー¤Î2¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î½©¤ò¤â