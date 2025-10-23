23日午前9時ごろ、石川県の北陸自動車道上り線でトラックを含む車6台が絡む事故がありました。車3台が炎上し、少なくとも2人がけがをしています。事故があったのは北陸自動車道の上り線美川IC付近で、23日午前8時50分ごろ、「車6台の事故でトラックから出火している」などと消防に通報がありました。この事故でトラックを含む車3台が炎上し、通報からおよそ1時間半後に消し止められました。消防によりますと、2人がけがをし病院に