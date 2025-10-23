ジャズピアニスト上原ひろみ（46）が、23日までにインスタグラムを更新。自身のトリオのメンバーも務めた世界的ベーシストで、6弦ベースの考案者でもある、アンソニー・ジャクソンさんが死去したことを受け、追悼コメントを発表した。上原は英文で「アンソニー、言葉で表現するのは本当に難しいです。どんな言葉もあなたへの愛と敬意を表すには足りないからです。でも、人前ではとてもシャイだったあなただからこそ、ファンの皆さ