今年9月、三重県いなべ市大安町の民家で、80代と50代の男性2人が死亡しているのが見つかった事件で、津地方検察庁は22日、50代の息子を殺害したとして同居する79歳の母親を殺人の罪で起訴しました。起訴されたのは、いなべ市大安町平塚の無職・水谷洋子被告（79）です。起訴状などによりますと、水谷被告は、9月29日から30日の間に、自宅で夫と共謀し、殺意を持って53歳の息子の頭を金づちで複数回殴った上、コードなどを首に巻き