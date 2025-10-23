高市新内閣の発足を受け、三重県の一見知事は政府が設置に向けて準備を進めている防災庁について「引き続き着実に進めていただきたい」と期待の言葉を述べました。衆参両院の本会議で総理大臣の指名選挙が行われ、衆議院では、1回目の投票で日本維新の会と連立を組む自民党の高市総裁が過半数を獲得し、第104代の内閣総理大臣に選出されました。女性初の内閣総理大臣に選出された高市氏は、21日夜、新内閣を発足させました。高市内