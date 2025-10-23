筆者撮影（以下同）子育てをしていると、子育て向きな洋服やアイテムを買うことも増えますよね。でも揃えるにはお金がかかったり、数が多くなって整理が大変になったりする場合も。しかしそんな悩みやストレスを軽減してくれるアイテムが、ワークマンから発売になりました。見た目は親子コーデができるマウンテンパーカーですが、実は仕掛けが……。9月に行われた展示会での様子を紹介します！親子のマウンテンパーカーをドッキン