今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『完全再現できるか!【りくろーおじさんはチーズケーキ】（嫌がる娘に無理やり弁当を持たせてみた息子編）』というひでごんすさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）参考レシピ：有名店のあの味♪レーズン入りスフレチーズケーキの再現レシピhttps://www.cotta.jp/special/article/?p=45364投稿者のひでごんすさんが大阪名物の「りくろーおじさんのチーズケーキ」を