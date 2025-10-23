瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も青空が広がるでしょう。雨の心配はない見込みです。湿度が低く、カラッとした体感になりそうです。日中の最高気温は岡山と津山で23度、高松で22度でしょう。22日よりも5度以上高い気温になります。 24日も引き続き高気圧に覆われて、晴れる予想です。朝の最低気温は岡山で11度、津山で8度、高松で13度でしょう。日中の最高気温は岡山と津山で23度、高松で22度の見