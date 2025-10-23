都内最大の売場面積を誇る「ファッションセンターしまむら西友大森店」が、10月30日（木）の10時にリロケーションオープンすることが決まった。【写真】オープン記念の「抽選会」も実施！当たる景品一覧■フルラインナップの品ぞろえ！「ファッションセンターしまむら大森駅前店」から店舗移転し、今回リロケーションオープンする「ファッションセンターしまむら西友大森店」は、都内最大となる約2000平方メートル（通常店舗