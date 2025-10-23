福岡県警春日署は23日、那珂川市今光5丁目付近の路上で21日午後2時50分ごろ、小学生男児3人が後方から近づいてきた自転車に乗った見知らぬ男から「お菓子をあげるよ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50〜70代くらいで灰色キャップ帽、灰色ジャンパー、黒色長ズボン着用。前後にカゴがついた紫色の自転車に乗っていたという。