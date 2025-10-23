＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース初日◇23日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞今季1勝の櫻井心那が第1ラウンドのスタート前に右手首痛のため、欠場を申し出た。【写真】プロアマの棄権者＆欠場者を伝える会場のボード…まさに“異常事態”櫻井は先週、来季の米ツアー出場権を懸けたQシリーズ（予選会）のセカンドステージ（2次予選）をトップタイで通過し、3日前の20日夜に帰国したばかり。Qシリ