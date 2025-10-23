札幌市西区西野では１０月２３日朝、クマが目撃され、一時公園内に居座りました。また、２２日夜には道路に飛び出すクマの姿がドライブレコーダーにとらえられるなど、警察が警戒を強めています。現場は警察やハンターなどが集まり、ものものしい雰囲気に。札幌市西区西野８条９丁目の「西野すみれ公園」で午前８時半前から、およそ１メートルの子グマ２頭が居座りました。付近では緊急銃猟に備え、一時通