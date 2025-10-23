無関係の人を切りつけるなどの無差別的な犯行が目立つようになった近年の状況を踏まえ、三井不動産が商業施設「コレド室町テラス」で本格的な対策訓練を行った。実施されたのは10月21日の午前中。訓練には警察庁中央警察署、東京消防庁日本橋消防署、日本橋消防団などが参加し、商業施設内において不審者が刃物を振り回し来館者を刺したことに加え、施設内を放火したという想定で行われた。コレド室町テラスで「凶悪犯罪対策訓練」