BANDAI SPIRITSとカルビーは、初のコラボレーション商品『超合金 じゃがりこキング』（13,750円・税10%込/12,500円・税抜、送料・手数料別）の予約受付を「じゃがりこの日」である本日23日にスタートさせた。2026年5月に発送予定で、『超合金 じゃがりこキング』は「じゃがりこモード」から「ロボットモード」に変形する。【写真】じゃがりこ箱から変身！『超合金 じゃがりこキング』戦闘ポーズ今回、「じゃがりこ」誕生30周年