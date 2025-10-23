アメリカのEV＝電気自動車大手・テスラが7月から9月期の決算を発表し、売上高は過去最高となったものの、営業利益は前の年の同じ時期と比べて40％減少しました。テスラは22日、7月から9月期の決算を発表し、売上高は280億9500万ドル、日本円でおよそ4兆2700億円となり、過去最高を記録しました。先月で廃止された、EVに対する税額控除への駆け込みが影響したとみられています。一方で、営業利益は前の年の同じ時期と比べて40％減少