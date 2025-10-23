高市内閣を支える首相官邸スタッフの陣容が決まった。内閣危機管理監に初めて防衛省出身者を起用するほか、内閣官房参与（特命担当）に安倍内閣で首相秘書官（政務）を務めた今井尚哉氏を登用した。内閣危機管理監に就くのは前防衛次官の増田和夫氏。２１日夜の初閣議で決定した。１９９８年に内閣危機管理監が設置されて以来、警察庁出身者以外の起用は初めて。事務の官房副長官に就く露木康浩・前警察庁長官と共に危機管理を