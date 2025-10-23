玉木雄一郎国民民主党代表が２３日、Ｘに高市首相に「ぜひ、ガソリン暫定税率の『年内』廃止の約束を守って欲しい」と投稿した。玉木氏は「【ガソリン暫定税率を年内廃止が黄色信号？】」とし、「ガソリン暫定税率を年内に廃止せず、補助金で２５円／ℓ下げることで、自民、維新、公明の実務担当者で合意したとの報道。これでは与野党合意に反することになる。高市新総裁には、ぜひ、ガソリン暫定税率の『年内』廃止の約