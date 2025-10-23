生鮮魚介の卸売業を手がける新潟市西区の丸共鮮魚が新潟地裁へ自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、1958年12月に設立された丸共鮮魚は、食品スーパー、仕出し店、割烹、鮮魚小売店などを主力得意先として、新潟市中央卸売市場に集荷される鮮魚、海外からの輸入品を中心とした冷凍魚の卸売を手がけ、一部テナントも開設。19