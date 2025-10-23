時代劇専門チャンネルとJ:COMの共同製作によるオリジナル時代劇『三屋清左衛門残日録』シリーズの最新第9作『三屋清左衛門残日録永遠(とわ)の絆』に、藤岡弘、、上川隆也、佐野史郎が出演することが発表された。上川隆也『三屋清左衛門残日録』シリーズは藤沢周平の傑作小説を原作に、北大路欣也演じる前藩主用人の職を退き隠居した三屋清左衛門の第二の人生を、身の回りに起こる様々な出来事とともに描いた作品。2016年の第1作